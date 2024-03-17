Женоубийце из Новосиля скостили срок

17.3.2024 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Судебная коллегия в апелляции «списала» из приговора три месяца заключения.

Фото: ИА «Орелград»

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного за убийство жителя Новосиля. Данный гражданин ранее уже был судим. Так, в 2020 году в Залегощи он был наказан в уголовном порядке за повторное пьяное вождение, а осенью 2022 года уже Новосильским районным судом был наказан штрафом в размере 80 тысяч рублей за применение насилия к сотруднику полиции. В декабре 2023 года Новосильский районный суд признал его виновным еще по двум эпизодам преступной деятельности: по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) и по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Путем частичного сложения назначенных наказаний судом первой инстанции преступнику окончательно было назначено 11 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Областная судебная коллегия при рассмотрении дела в апелляции подтвердила вину убийцы, но немного «скостила» ему срок – ровно до 11 лет лишения свободы, то есть наказание было смягчено на три месяца заключения. Облсуд учел то, что преступник раскаялся и активно помогал следствию.

Кроме того, в силе оставлено решение о частичном удовлетворении гражданского иска потерпевшей, в пользу которой с преступника постановлено взыскать компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей. Поясним, что мужчина по приговору суда был признан виновным в убийстве своей супруги в марте 2023 года. Также было установлено, что за несколько недель до этого он дважды жестоко ее избивал. Кстати, в судебном заседании мужчина вину в убийстве признал частично, оспаривая лишь юридическую квалификацию его действий, а вину в нанесении побоев не признал.

В своей апелляционной жалобе осужденный утверждал, что умысла на убийство у него не было. Мол, он побил ее «вследствие несдержанной реакции на ее словесные оскорбления, а после произошедшего вызвал скорую медицинскую помощь». Преступник также полагал, что «находился в состоянии, подобном состоянию аффекта». По его версии, в тот роковой день они вместе с супругой вначале побывали в гостях, где выпивали, а около 16 часов вернулись домой, решили еще выпить.

Около 19 часов на почве ревности между ними началась ссора, в ходе которой муж на кухне нанес супруге левой рукой пощечину. Она упала с табурета и будто бы «начала его провоцировать – оскорблять». Тогда мужчина снова ударил ее. Женщина упала на пол и попыталась уползти в прихожую, но мужчина нагнал ее и еще несколько раз ее ударил. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

ИА «Орелград»


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