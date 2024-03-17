Женоубийце из Новосиля скостили срок

Судебная коллегия в апелляции «списала» из приговора три месяца заключения.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного за убийство жителя Новосиля. Данный гражданин ранее уже был судим. Так, в 2020 году в Залегощи он был наказан в уголовном порядке за повторное пьяное вождение, а осенью 2022 года уже Новосильским районным судом был наказан штрафом в размере 80 тысяч рублей за применение насилия к сотруднику полиции. В декабре 2023 года Новосильский районный суд признал его виновным еще по двум эпизодам преступной деятельности: по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) и по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Путем частичного сложения назначенных наказаний судом первой инстанции преступнику окончательно было назначено 11 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Областная судебная коллегия при рассмотрении дела в апелляции подтвердила вину убийцы, но немного «скостила» ему срок – ровно до 11 лет лишения свободы, то есть наказание было смягчено на три месяца заключения. Облсуд учел то, что преступник раскаялся и активно помогал следствию.

Кроме того, в силе оставлено решение о частичном удовлетворении гражданского иска потерпевшей, в пользу которой с преступника постановлено взыскать компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей. Поясним, что мужчина по приговору суда был признан виновным в убийстве своей супруги в марте 2023 года. Также было установлено, что за несколько недель до этого он дважды жестоко ее избивал. Кстати, в судебном заседании мужчина вину в убийстве признал частично, оспаривая лишь юридическую квалификацию его действий, а вину в нанесении побоев не признал.

В своей апелляционной жалобе осужденный утверждал, что умысла на убийство у него не было. Мол, он побил ее «вследствие несдержанной реакции на ее словесные оскорбления, а после произошедшего вызвал скорую медицинскую помощь». Преступник также полагал, что «находился в состоянии, подобном состоянию аффекта». По его версии, в тот роковой день они вместе с супругой вначале побывали в гостях, где выпивали, а около 16 часов вернулись домой, решили еще выпить.

Около 19 часов на почве ревности между ними началась ссора, в ходе которой муж на кухне нанес супруге левой рукой пощечину. Она упала с табурета и будто бы «начала его провоцировать – оскорблять». Тогда мужчина снова ударил ее. Женщина упала на пол и попыталась уползти в прихожую, но мужчина нагнал ее и еще несколько раз ее ударил. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

ИА «Орелград»