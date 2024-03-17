Рецидивисту дали почти 15 лет за смертельный разбой

Длительный срок заключения получил житель Свердловского района.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Свердловского района ровно год назад. Как сообщала тогда пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России, мужчина был задержан по подозрению в причинении смерти знакомому и хищении его имущества. Дела на него изначально завели по статьям 111 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть) и 162 УК РФ (разбой). В ходе следствия были выявлены новые обстоятельства, и мужчине добавили статьи 158 (кража) и 119 (угроза убийством).

Ранее сообщалось, что 23 февраля 2023 года из своего дома, расположенного в села Козьминское Свердловского района, с колото-резаным ранением в больницу был доставлен 59-летний местный житель. Спустя несколько дней он скончался от полученного телесного повреждения. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям, а также оперативно-розыскным мероприятиям, был установлен и задержан подозреваемый – 37-летний ранее судимый знакомый погибшего.

В конце декабря дело рассмотрел Свердловский районный суд. Было установлено, что рецидивист еще до совершения разбойного нападения вел себя агрессивно по отношению к окружающим. А самое страшное преступление он совершил 22 февраля, когда пришел в гости к знакомому вместе со своим братом. Последнему, кстати, тоже доставалось от рецидивиста, который, в числе прочего, угрожал ему убийством. Было установлено, что в ходе распития спиртного между агрессивным гостем и хозяином дома вспыхнула ссора, переросшая в драку.

Брат, ставший свидетелем этих событий, рассказал следствию и суду, что родственник ударил и его, отправив в нокаут. После того, как он очнулся, брат стал очевидцем «требования конкретного имущества у потерпевшего со стороны подсудимого, который держал включенный в розетку утюг, при этом на левом плече потерпевшего имелся след от утюга (ожог)». Конфликт на бытовой почве закончился тем, что рецидивист ударил хозяина дома ножом в грудь, затем похитил из его дома мобильный телефон, ювелирное изделие и автомобильный навигатор, после чего скрылся с места происшествия. Похищенное имущество позднее частично было обнаружено у него дома.

За содеянное убийца получил от суда первой инстанции наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Облсуд несколько смягчил наказание и по совокупности преступлений окончательно назначил к отбытию 14 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев. Осужденному установлены следующие ограничения: не изменять место жительства или пребывания (где осужденный будет проживать после отбытия срока лишения свободы); не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования; не уходить из места постоянного проживания в период с 22.00 часов до 06.00 часов; не посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции.

ИА «Орелград»