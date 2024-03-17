Под Орлом выявили многодетную иностранку-нелегалку

Женщина уже предстала перед судом за нарушение режима пребывания в РФ.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело о нарушении режима пребывания на территории России и привлек к административной ответственности гражданку Республики Таджикистан. Как пояснили в пресс-службе суда, наказана она была за нарушение режима пребывания на территории России. Из материалов дела следует, что иностранка была выявлена на территории Глазуновского района. Полиция установила, что с 16 января 2023 года находилась на территории нашей страны незаконно, так как законный срок ее пребывания к тому моменту истек.

Тем самым женщина нарушила требования Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Ее обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. В судебном заседании гражданка Таджикистана свою вину признала полностью, но заявила, что у нее нет денег «для самостоятельного контролируемого выезда».

«Назначая наказание, суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств признание вины и наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей», – сообщили в пресс-службе райсуда. Также был учтен характер совершенного административного правонарушения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, длительный срок уклонения от выезда за пределы РФ после истечении срока временного пребывания. Не в пользу иностранки сыграло то, что родственников – граждан РФ в России у нее нет.

Исследовав материалы дела, суд счел возможным назначить нелегалке штраф в минимальном размере, а также постановил об ее административном выдворении за пределы РФ. Поскольку денег, чтобы вернуться на родину, у иностранки нет, выдворение будет принудительным, то есть до границы ее проводят судебные приставы. Также суд распорядился до исполнения наказания в виде административного выдворения за пределы РФ поместить женщину в «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД России по Орловской области».

«Постановление Глазуновского районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции», – подчеркнули в пресс-службе. Кстати, по данным ОМВД России по Глазуновскому району, в 2023 году сотрудники полиции проводили работы по выявлению преступлений в сфере миграции. Всего было выявлено 6 преступлений, а раскрыто – 7 преступлений данной категории (с учетом одного преступления прошлых лет). Раскрываемость данного вида преступлений составила 100 процентов.

ИА «Орелград»