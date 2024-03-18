В Орловской области снизился отток компаний

Положительную тенденцию отметили региональные налоговики.

В Орловской области в 2023 году была отмечена положительная тенденция создания новых юридических лиц и регистрации индивидуальных предпринимателей. Об этом было заявлено на заседании расширенной коллегии регионального Управления ФНС России, которое прошло под председательством руководителя управления Ирины Емельяновой. В целом за прошедший год в регионе было зарегистрировано 556 новых компаний, в том числе и в результате реорганизации.

«По сравнению с 2022 годом рост активности собственников бизнеса составил более 15 процентов, – уточнили в пресс-службе регионального УФНС. – Аналогичная динамика и у индивидуальных предпринимателей. В связи со стабильным экономическим положением отток фирм снизился на 13,5 процента, а приток организаций практически не изменился».

Также в налоговой службе отметили, что благодаря пришедшим компаниям в 2023 году в Орловской области были созданы новые рабочие места, а территориальный бюджет пополнился на 13,7 миллиона рублей. Налоговики также напомнили, что их деятельность направлена на соблюдение интересов налогоплательщиков и создание благоприятных условий для исчисления и уплаты налогов.

«В целом, по показателям оценки эффективности деятельности за 2023 год УФНС России по Орловской области твердо занимает ведущие позиции и в текущем году также приложит все усилия, чтобы сохранить достигнутый уровень и выполнить поставленные задачи», – резюмируют в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»