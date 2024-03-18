Для орловцев определили самую прибыльную сферу деятельности

Это сухопутный транспорт.

«РИА Рейтинг» представило анализ зарплат по регионам России в 2023-м году. За основу взяли данные Федеральной службы статистики.

На этот раз экспертов интересовали отрасли с наиболее высокими зарплатами в различных субъектах РФ, а также средние размеры этих зарплат.

Орловщина заняла в рейтинге 70-е место из 85-ти. Оказалось, что в нашем регионе в минувшем году лучше всего зарабатывали в сфере сухопутного транспорта. Средний размер зарплаты в данной отрасли по субъекту составил 57 тысяч рублей.

Кстати, эта же отрасль оказалась ведущей ещё в четырёх регионах. А именно – в Брянской и Тамбовской областях (со средней зарплатой в те же 57 тысяч), Севастополе (64 тысячи) и Еврейской Автономной Области (90 тысяч).

Лидируют в списке Москва (финансовые услуги, 256 тысяч), Сахалинская область (добывающая отрасль, 232 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа, 220 тысяч). В хвосте рейтинга оказались Псковская область, Мордовия и Калмыкия.

ИА «Орелград»