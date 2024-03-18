В Орловской области жалоб на выборы не поступало

Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии региона.

Лилия Пиняева выступила на заседании правительства субъекта 18 марта.

«В избирательную комиссию Орловской области жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало. От лица всех организаторов выборов выражаю благодарность всем службам, органам государственной власти специальной компетенции, органам местного самоуправления за содействие и помощь», – сказала Лилия Пиняева.

Явка избирателей на территории Орловской области составила 78,7%. Вне помещения для голосования, на дому и по дополнительной форме голосования, проголосовало 19,73% от общего числа избирателей. Лилия Пиняева сообщила, что, по предварительным данным, в нашем регионе Владислав Даванков получил 20 085 голосов или 4,35 процента, Владимир Путин – 370 649 голосов или 80,23 процента, Леонид Слуцкий – 19 649 голосов или 4,25%, Николай Харитонов – 42 224 голоса или 9,14%.

Отметим, на сайте избиркома указано число недействительных избирательных бюллетеней – 9403.

ИА “Орелград”