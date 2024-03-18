ВРП Орловской области в 2023 году вырос на 5,2%

И составил, по предварительной оценке, более 389 миллиардов рублей.

Статистика прозвучала в докладе члена правительства Орловской области – руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергея Антонцева на заседании правительства региона 18 марта.

В 2023 году показатели социально-экономического развития Орловской области в большинстве демонстрируют положительную динамику, отметил чиновник. Объем валов регионального продукта в Орловской области, по предварительной оценке, в 2023 году составил более 389 миллиардов рублей – на 5,2% больше уровня 2022 года.

Промышленное производство составляет основу формирования бюджета – более 20% и больше третий налоговый поступление. Отгрузка в 2023 году составила более 239 млрд рублей с темпом роста 109,1%. Индекс промышленного производства по итогу 2023 года составил 100,2%. В обрабатывающих производствах ИПП на уровне 100,9%.

Объем производства продукции сельского хозяйства составил более 126,8 млрд рублей – 113,4% к 2022 году. По этому показателю сегодня Орловская область находится на втором месте среди субъектов Центрального федерального округа, отметил Антонцев.

В животноводстве по итогам 2023 года объем производства скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйства составил более 306 тысяч тонн – рост к уровню 2022 года + 13,2%. Намолочено 4,1 миллиона тонн зерна – на 5,9% больше результатов предыдущего года. Орловская область по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур на сегодняшний день занимает четвертое место в Центральном федеральном округе.

ИА “Орелград”