Глава Орловского округа объяснил снижение инвестиций

Депутаты окружного совета приняли к сведению отчет главы о работе в 2023 году.

Глава Орловского муниципального округа Роман Жуков отчитался перед депутатами окружного совета о деятельности за 2023 год. По его словам, за это время произошло много событий. «Мир изменился, и это не фигура речи, – заявил Роман Жуков. – В экономику в узком смысле этого слова очень существенно вмешалась политика, взаимные экономические санкции. И поэтому сегодня, как никогда раньше, во главу угла поставлены уровень и качество жизни жителей округа. Это масштабная задача, которую мы решаем шаг за шагом».

После такого вступления глава округа сообщил, что в минувшем году на развитие экономики и социальной сферы округа за счет всех источников финансирования было направлено более 4 миллиардов рублей. Однако объем инвестиций в основной капитал оказался ниже уровня 2022 года на 11 процентов. Снижение глава округа объяснил завершением реализации ряда крупных инвестиционных проектов. Кроме того, он обрисовал перспективы на будущее. Докладчик сообщил, например, что Звягинский крахмальный завод в среднесрочной перспективе планирует ввод в эксплуатацию цеха по замочке зерна стоимостью около 100 миллионов рублей.

Акционерное общество «Санофи Восток» планирует, по словам главы округа, провести автоматизацию инженерных систем завода, реконструкцию чистых помещений, ввод в действие линии изоляторного типа – всего на общую сумму порядка 260 миллионов рублей. Кроме того, кабельный завод «Эксперт-Кабель» планирует приобрести новое технологическое оборудование более чем на 100 миллионов рублей. Завод «ОСПАЗ» также предполагает приобретение нового оборудования и модернизацию действующих производственных линий, но потенциальная сумма инвестиций в данном случае названа не была.

«Основу промышленности составляют обрабатывающие производства, – доложил также Роман Жуков. – За 2023 год крупными и средними обрабатывающими предприятиями было произведено продукции на сумму 30,2 миллиарда рублей, рост составил 17,8 процента в сравнении с 2022 годом. Рост отмечен в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 31,7 процента; производстве прочей неметаллической продукции – на 16,5 процента».

ИА «Орелград»