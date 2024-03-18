Сегодня утром под Орлом столкнулись грузовик и легковушка

Госпитализирован один человек.

Авария произошла в Кромском районе у посёлка Шахово около 6 часов 30 минут.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, дорогу не поделили грузовой автомобиль «Шакман» и легковая машина «Рено Дастер». Легковушка ехала в сторону Орла, грузовик – навстречу.

По текущей версии, водитель «Рено» выехал на полосу встречного движения, что и привело к столкновению. В итоге ему понадобилась госпитализация. Известно, что мужчине 40 лет.

25-летний водитель грузовика не пострадал. Судя по фото и видео с места происшествия, «Рено» получил сильнейшие повреждения передней части.

Ранее стало известно, что в Орле на улице Гайдара загорелась маршрутка.

ИА «Орелград»