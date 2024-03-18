Налоговики расширили сферу бесконтактного общения

О работе с налогоплательщиками рассказали участники ведомственной коллегии.

В Орловской области с каждым годом расширяется сфера бесконтактных способов взаимодействия с налогоплательщиками. Об этом было заявлено на расширенной коллегии регионального Управления ФНС России, участники которой подвели итоги деятельности налоговых органов в 2023 году. Как уже рассказывал «Орелград», заседание прошло под председательством руководителя управления Ирины Емельяновой. Участники отметили, что форматы общения налоговиков с налогоплательщиками не только расширяются, но и становятся все удобнее благодаря развитию новых цифровых технологий.

«Налоговые органы региона успешно реализуют эту задачу через интернет-сервисы Федеральной налоговой службы, – уточнили в пресс-службе регионального налогового органа. – По состоянию на 1 января 2024 года в Орловской области «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц» активно пользуются 328 тысяч физических лиц, или 39,8 процента от общего числа граждан, состоящих на налоговом учете по месту жительства».

В ведомстве также напомнили о том, что в 2023 году был внедрен институт Единого налогового счета. Это новый механизм, который позволил исключить наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов. Иными словами, оплата налогов теперь происходит одним платежом по универсальным реквизитам и с полным исключением невыясненных платежей. Кроме того, из этих взаимоотношений исчез излишний бумажный документооборот.

«В 2023 году перед Федеральной налоговой службой было поставлено немало задач – это внедрение института Единого налогового счета, обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджеты всех уровней законодательно установленных налогов и сборов с положительной динамикой и одновременно с этим достижение баланса интересов бюджета и налогоплательщиков, – отметила в своем выступлении Ирина Емельянова, подчеркнув, что в 2023 году региональным управлением была обеспечена положительная динамика наполнения бюджетов всех уровней.

ИА «Орелград»