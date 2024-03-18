Клычков назвал срок приведения дорог в порядок

Губернатор Орловской области поставил задачу подчиненным.

На заседании правительства региона 18 марта Андрей Клычков отметил, что установилась постоянная плюсовая температура. Впереди активный строительный период.

«Прошу организовать работу по началу уборки уличной дорожной сети, приведению в соответствие, определению планов по восстановлению покрытия после достаточно нестабильной зимы этого года. И задача – 1 мая привести в соответствие, в рамках содержания, объекты уличной дорожной сети, тротуарную сеть, места массового нахождения наших жителей», – сказал Андрей Клычков.

Соцсети полны сообщений от орловцев с жалобами на состояние дорог. По мнению автомобилистов, асфальт сходит вместе со снегом. Ямы мешают нормальному передвижению как в главном городе региона, так и в отдаленных населенных пунктах.

ИА “Орелград”