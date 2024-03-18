Туалет в Спасском-Лутовинове станет платным

18.3.2024 | 11:00 Культура, Новости

Также подорожают основные услуги учреждения.

Фото: vk.com/spasskoye

Изменения произойдут с 1 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте тургеневского музея-заповедника.

Так, посещение туалета, которое сейчас является бесплатным, обойдётся в 25 рублей с одного человека. Будут ли предусмотрены льготы для каких-либо категорий граждан, пока не известно.

Также подорожают и основные услуги музея – различные виды экскурсий, катание на лошади и на лодке, мастер-классы, прогулка по территории усадьбы, посещение выставочного центра.

Впрочем, повышение не будет значительным. В среднем, каждая из услуг подрастёт в цене примерно на 100 рублей.

ИА «Орелград»


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