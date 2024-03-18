Туалет в Спасском-Лутовинове станет платным

Также подорожают основные услуги учреждения.

Изменения произойдут с 1 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте тургеневского музея-заповедника.

Так, посещение туалета, которое сейчас является бесплатным, обойдётся в 25 рублей с одного человека. Будут ли предусмотрены льготы для каких-либо категорий граждан, пока не известно.

Также подорожают и основные услуги музея – различные виды экскурсий, катание на лошади и на лодке, мастер-классы, прогулка по территории усадьбы, посещение выставочного центра.

Впрочем, повышение не будет значительным. В среднем, каждая из услуг подрастёт в цене примерно на 100 рублей.

ИА «Орелград»