Клычков высказался по итогам выборов

Орловский губернатор выразил благодарность избирателям и силовикам.

Андрей Клычков сделал соответствующее заявление на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации.

В частности, Клычков отметил очень высокую явку – по его словам, речь идёт о цифре в «чуть менее 80%». «Конечно, это показатель единения на фоне всех угроз. Помню, что за минувшую неделю произошло беспрецедентное количество атак беспилотных летательных аппаратов. Видимо, информационные атаки не останавливались ни на минуту. Можно сказать, наши жители объединились, пришли на избирательные участки и сделали свой выбор», – высказался губернатор.

Также глава орловской исполнительной власти отметил хорошую работу блока правоохранительных органов. «Здесь не прошли бы никакие выборы, если бы не была обеспечена безопасность. Всему силовому блоку хочу выразить от всех жителей нашей области слова очередной благодарности. Потому что возле каждого участка, по каждому случаю возникновения вопросов и, не дай бог, инцидентов, наш правоохранительный блок подключался», – отметил Клычков. Отдельно губернатор поблагодарил Федеральную Службу Безопасности, Следственный комитет и Росгвардию.

Помимо этого, орловский глава признал, что огромную роль в организации избирательного процесса сыграли главы муниципальных образований.

Напомним, что предварительные результаты выборов президента на Орловщине отличаются от средних по России. По сравнению с ними Путин получил от орловцев меньше поддержки, а кандидат от КПРФ – больше.

ИА «Орелград»