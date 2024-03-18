В лидерах темпа роста зарплат оказалась Орловская область

Номинальная подтянулась на 16,8%, реальная – на 10,7%.

Видением экономической ситуации на заседании 18 марта поделился член правительства Орловской области и руководитель профильного департамента Сергей Антонцев. Чиновник сообщил, что инфляционные ожидания в декабре 2023 года сложились на уровне 7,5%. По соотношению стоимости фиксированного набора потребительских услуг к среднероссийской Орловская область занимает третье место в Центральном федеральном округе.

В 2023 году величина номинальных среднедушевых доходов населения составила 38 390 рублей или 112,5% к уровню 2022 года. При этом реальное содержание доходов – 106,5%, с учетом вычета инфляционных ожиданий.

«Среднемесячная зарплата в 2023 году составила 47 400 рублей с ростом 16,8%. При этом реальная зарплата выросла на 10,7%. Сегодня в общем рейтинге субъектов Центрального федерального округа Орловская область занимает четвертое место по темпам роста заработной платы», – сообщил Сергей Антонцев.

Региональный рынок труда отражает ситуацию, которая складывается в экономике, отметил чиновник. Официальный уровень безработицы на 1 января 2024 года – 0,4%, годом ранее он был 0,6%. Численность занятых в экономике региона выросла более чем на 2000 граждан, сообщил Антонцев. В минувшем году в реестр инвестиционных проектов внесены 12 новых, они потребуют более 11 тысяч рабочих рук, отметил чиновник.

ИА “Орелград”