Леонид Музалевский прокомментировал выборы президента

18.3.2024 | 15:03 Новости, Общество, Политика

Спикер регионального парламента отметил единство орловцев.

Фото: пресс-служба областного Совета

Председатель Орловского областного Совета поблагодарил земляков за активную гражданскую позицию.

«Выборы на Орловщине состоялись. Благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Более 80% орловцев отдали свой голос действующему главе государства. Жители региона вновь показали, что Орловщина, как и прежде, является регионом, где живут ответственные и небезразличные к судьбе своей страны люди», – подчеркнул Музалевский.

Также спикер облсовета отметил достаточно однозначные итоги голосования: «Особо стоит отметить, что Владимир Владимирович Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав больше 87% голосов. В условиях, когда Россия противостоит внешней агрессии коллективного Запада, когда идёт специальная военная операция, страну должен был возглавить человек обладающий большим управленческим опытом, стратегическим мышлением и лидерскими качествами».

«Дорогие земляки! Результат этих выборов — наша общая победа! Россия доказала, что ее не запугать санкциями, что нам не страшны угрозы военной агрессии. Наша свободная, независимая, великая страна под руководством сильного лидера открывает новую страницу своей истории», – резюмировал председатель регионального парламента.

ИА «Орелград»


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