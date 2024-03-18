Взятки в роддоме на Посадской потянули на 5,4 миллиона

Орловский СК дополнительно установил 11 преступных эпизодов.
О новых подробностях громкого уголовного дела рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.
Напомним, коррупция в ныне упразднённом роддоме №2, который располагался на 2-й Посадской улице Орла, вскрылась в июле минувшего года. Подозреваемыми стали двое орловчанкок – заместитель главного врача и главный бухгалтер учреждения.
Изначально им вменяли 38 преступных эпизодов. Однако Следственный комитет дополнительно установил ещё 11.
На данный момент установлено, что с января 2019-го по январь 2023-го года данные лица, в общей сложности, получили от 49 сотрудников роддома 5 миллионов 400 тысяч рублей. Это являлось незаконной платой за общее покровительство по службе, в том числе в начислении различных выплат стимулирующего характера.
«Следователем запланировано предъявление женщинам окончательного обвинения с последующим принятием мер, направленных на завершение расследования», – добавили в СК.
ИА «Орелград»