На Орловщине пожарные извещатели установят «трудным» родителям

Право на такую меру поддержки получили определенные категории граждан.

Правительство Орловской области утвердило новый «Порядок предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению их автономными пожарными извещателями». Напомним, что такими приборами за казенный счет дома орловцев оснащаются уже несколько лет. Новый порядок расширяет перечень их получателей. В частности, данная мера поддержки теперь предназначена не только для многодетных семей, но и семей, находящихся в социально опасном положении, семей, воспитывающих ребенка-инвалида, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Остальным категориям граждан мера социальной поддержки в виде обеспечения их домов автономными пожарными извещателями за бюджетный счет пока не положена. Но они могут приобрести такие приборы за свой счет. В постановлении под многодетной понимается семья, которой установлен такой статус в соответствии с региональным законом. Семья, находящаяся в социально опасном положении, – это семья, в которой родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют свои обязанности по их воспитанию, обучению и содержанию или отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Что касается трудной жизненной ситуации, то под таковой понимается ситуация, «объективно нарушающая жизнедеятельность членов семьи, которую она не может преодолеть самостоятельно». Согласно новым правилам, получатели меры поддержки однократно обеспечиваются автономными пожарными извещателями в количестве трех единиц на одну семью. Право на это имеют постоянно проживающие на территории Орловской области граждане, а именно один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей по их выбору.

Поддержка предоставляется филиалами Областного центра социальной защиты населения по адресу фактического проживания семьи. Сотрудники учреждений сами будут определять потребность каждой семьи в оснащении автономными пожарными извещателями. Причем проводиться такая оценка тоже будет по обновленным правилам на основании списков семей, сформированных самим филиалом соцзащиты или комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав органов местного самоуправления.

ИА «Орелград»