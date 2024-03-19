В Орле откроется многопрофильный центр военной подготовки

19.3.2024 | 6:01 Важное, Новости, Общество

Там смогут заниматься дети от 10 лет.

Фото: vestiorel.ru

Проект реализует региональное отделение ДОСААФ России. Подробности рассказали “Вести-Орёл”.

Единый многофункциональный центр должен открыться в этом году. Его задачей будет подготовка граждан к военной службе, а также патриотическое воспитание молодёжи.

Здесь смогут заниматься дети от 10 до 18 лет. Они освоят азы медицинской и огневой подготовки, приёмы самообороны, ознакомятся с воинским уставом.

Также планируется развивать ещё несколько направлений – уже со взрослыми. В центре будут готовить граждан по военно-учётным специальностям, а также заниматься с теми, кто находится в запасе или готовится вступить в добровольческие дружины.

Занятия будут бесплатными. Также на базе новой организации будет создан филиал Российского военно-патриотического центра “Вымпел”.

ИА “Орелград”


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