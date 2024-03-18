Орловская епархия отправила в ЛНР 300 килограммов сладостей

18.3.2024 | 12:41 Новости, Общество, СВО

Груз предназначен для детей города Алчевска.

Фото: Орловская митрополия

Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Гуманитарный груз уже доставили в местный филиал Семейного центра, который помогает семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Епархия передала в Алчевск 300 килограммов конфет и печенья, а также различных круп. Всё это адресовано подопечным отделения по работе с несовершеннолетними.

«Надеемся, что эта посылка обрадует и вдохновит луганских детей», — заявил секретарь Орловской епархии иерей Димитрий Никулин.

В свою очередь, сотрудники Семейного центра уже прислали орловцам видео с благодарностью за поддержку. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес протоиереев Василия Иванова и Андрея Михалева.

В сборе помощи участвовали прихожане орловских православных храмов, а также другие неравнодушные жители региона.

ИА «Орелград»


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