Под Орлом сотрудницу ЦРБ лишили выплаты

18.3.2024 | 11:45 Закон и порядок, Медицина, Новости

Восстановить права помогла прокуратура.

Фото: ok.ru/group/70000001221334

Нарушение допустили в Нарышкинской центральной районной больнице.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, сотрудницу учреждения здравоохранения не включили в реестр медицинских работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты. Уточняется, что данный вид поддержки предусматривался постановлением правительства Российской Федерации.

Женщина обратилась в Урицкую межрайонную прокуратуру. Надзорный орган установил, что решение являлось незаконным.

В итоге в адрес главного врача ЦРБ внесли прокурорское представление. Нарушения были устранены. Орловчанка получила положенные денежные средства, причём за весь период – с момента, когда у неё возникло соответствующее право.

ИА «Орелград»


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