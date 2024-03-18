Под Орлом сотрудницу ЦРБ лишили выплаты

Восстановить права помогла прокуратура.

Нарушение допустили в Нарышкинской центральной районной больнице.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, сотрудницу учреждения здравоохранения не включили в реестр медицинских работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты. Уточняется, что данный вид поддержки предусматривался постановлением правительства Российской Федерации.

Женщина обратилась в Урицкую межрайонную прокуратуру. Надзорный орган установил, что решение являлось незаконным.

В итоге в адрес главного врача ЦРБ внесли прокурорское представление. Нарушения были устранены. Орловчанка получила положенные денежные средства, причём за весь период – с момента, когда у неё возникло соответствующее право.

ИА «Орелград»