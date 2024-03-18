В Орловской области насчитали 58,8 млрд инвестиций

Таковы показатели 2023 года.

Статистику на заседании правительства региона 18 марта привел руководитель профильного департамента Сергей Антонцев. В 2023 году за счет всех источников финансирования по полному кругу организации было использовано более 58,4 млрд рублей инвестиций, сообщил чиновник.

Предприятиями, включенными в реестр инвестиционных проектов в Орловской области, было вложено более 3 миллиардов рублей. Создано более тысячи рабочих мест, уплачено почти 1,9 миллиарда рублей налогов. Предприятиями и резидентами ТОР в 2023 году было вложено дополнительно в свои производства более 800 миллионов рублей, создано 549 рабочих мест. Также продолжалось развитие территории особой экономической зоны «Орел». Инвестировано предприятиями в 2023 году еще 600 млн рублей, сообщил Сергей Антонцев.

В 2023 году включены в реестр инвестиционных проектов 12 новых, которые позволят в среднесрочной перспективе дополнительно создать на территории Орловской области еще 11 тысяч новых рабочих мест, сказал Сергей Антонцев.

ИА “Орелград”