Спам обошелся «Хоум Банку» в 310 тысяч рублей

Финансовая организация оплатила штраф за ненадлежащую рекламную рассылку.

В Орловской области еще один банк поплатился за ненадлежащую рекламу. Как сообщает Орловское УФАС России, к административной ответственности в виде штрафа в размере 310 тысяч рублей был привлечен «Хоум Банк». Наказали его за неоднократную рассылку смс-сообщений на абонентский номер физического лица. Данный гражданин пожаловался на назойливую организацию в антимонопольную службу. В качестве доказательств он представил сообщения, которые приходили на его телефонный номер.

В пресс-службе регионального антимонопольного органа уточнили, что это был текст следующего содержания: «Получите кредит, после вернем все %. До 1 976 000 р.». Нарушение закона выразилось, прежде всего, в том, что банк отправлял смс-сообщения без согласия абонента, что является обязательным требованиям. Более того, как рассказали антимонопольщики, абонент пытался решить вопрос с назойливой рекламой миром.

«Ранее он уже обращался в банк с просьбой прекратить распространять рекламу на его абонентский номер, но «Хоум Банк» указанное требование проигнорировал, – говорят в Орловском УФАС. – Более того, комиссией Управления также было установлено, что в смс-рекламе наименование или имя лица, оказывающего финансовые услуги – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» или ООО «ХКФ Банк», отсутствовало».

Кроме того, антимонопольщики внимательно изучили содержание рекламы. Они установили, что в рассылаемых текстах сообщалось о существенных условиях оказания финансовой услуги, связанных с предоставлением кредита и влияющих на его стоимость. В частности, была четко указана максимальная сумма кредита, а также возможность возврата всех процентов по кредиту. На это указывает фраза: «после вернем все %».

«Иные условия оказания соответствующей финансовой услуги, влияющие на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, а также определяющие полную стоимость кредита, в рекламе отсутствовали, что не допускается требованиями действующего законодательства, так как могло вводить потребителей в заблуждение, – объясняют в УФАС. – Антимонопольная служба признала ООО «ХКФ Банк» нарушившим требования рекламного законодательства. Распространение рекламной информации посредством смс-сообщений на абонентский номер заявителя было прекращено».

Напомним, ранее по решениям Орловского УФАС России к административной ответственности в виде штрафа за ненадлежащую рекламу были привлечены Росбанк и Сбербанк, а недавно по той же статье антимонопольщики возбудили дело в отношении «Альфа Банка».

ИА «Орелград»