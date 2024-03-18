В Орле оценили вину водителей в авариях

На Орловщине почти все ДТП с пострадавшими произошли по вине водителей.

В Орловской области в январе 2024 года было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Из них 32, или 97 процентов от их общего числа, произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями. Об этом сообщает Орелстат со ссылкой на данные Управления ГИБДД по Орловской области. В указанных происшествиях, к сожалению, три человека погибли и 52 получили ранения. В региональном УМВД одной из основных причин совершения ДТП с механическими повреждениями автотранспорта в январе назвали нестабильные погодные условия. Неудовлетворительные дорожные условия, по данным ведомства, способствовали совершению 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

В целом на автодорогах Орловской области в январе 2024 года было зарегистрировано 438 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 10 на автотрассах федерального значения, 15 – на автодорогах вне городов и населенных пунктов. С участием несовершеннолетних было зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 детей получили ранения различной степени тяжести. Кстати, за нарушения правил перевозки детей за первый месяц текущего года в регионе было составлено 240 административных материалов.

По вине нетрезвых водителей в январе было совершено только одно ДТП. Но стоит сказать, что за этот же месяц сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 96 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Причем за повторное управление транспортом в нетрезвом виде было возбуждено пять уголовных дел. По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды за месяц было направлено 433 материала. По результатам их рассмотрения в отношении восьми человек были приняты решения о лишении их водительских прав, еще 9 человек были подвергнуты административному аресту.

По данным регионального Управления МВД России, всего в январе 2024 года сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в Орловской области было выявлено 33 255 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»