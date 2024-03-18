Жителей Орловщины подготовят к защите от бедствий и войны

18.3.2024 | 7:30 Закон и порядок, Новости

В регионе вступили в силу новые правила подготовки в сфере гражданской обороны.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующие изменения губернатор Андрей Клычков внес в постановление правительства «Об организации подготовки населения Орловской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. В частности, органам исполнительной государственной власти специальной компетенции предписано организовать дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны.

Речь идет об обучении чиновников областной администрации, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, и технического персонала. Обучение обязаны пройти и работники организаций, деятельность которых связана с деятельностью органов исполнительной власти или которые находятся в сфере их ведения. Также в правилах появился новый пункт, предусматривающий проведение учений и тренировок и учебно-методических сборов по вопросам ГОЧС.

Кроме того, не менее двух раз в год должны проводиться тематические и проблемные семинары или вебинары по подготовке в области гражданской обороны. Их участниками станут руководители и работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований и организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципалитетов. Особое внимание губернатор поручил уделить обучению сотрудников тех организаций, которые должны продолжать работу в военное время.

Также губернатор Клычков расширил функционал обучения гражданской обороне. Он дополнен проведением плановых мероприятий по гражданской обороне, которые теперь должны включать в себя посещение консультаций и лекций, а также демонстрацию учебных фильмов. В то же время из постановления исчезли нормы, согласно которым обучение работающего населения в области ГОЧС проводилось по рабочим программам курсового обучения, разработанным в организациях, расположенных на территории Орловской области.

ИА «Орелград»


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