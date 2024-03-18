В Орле суд рассмотрит дело о хищении 88 миллионов

18.3.2024 | 13:30 Закон и порядок, Новости

Средства пропали из бюджета, в том числе, при строительстве школы на Зеленина.

Здание на Гуртьева, 2, где находится офис компании «Техспецкомплект». Фото: google.com

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время начнётся судебный процесс.

Дело обещает быть громким. По нему обвиняются восемь человек. Это бывший первый заместитель мэра Орла, шестеро руководителей коммерческих организаций и ещё один человек, чьей обязанностью являлся контроль над деятельностью ООО «Техспецкомплект».

Орловцы обвиняются по одной и той же статье – «мошенничество». Им вменяются восемь преступлений.

По версии следствия, в период с 202-го по 2022-й они похитили из бюджета около 88 миллионов рублей. Средства предназначались для оплаты муниципальных контрактов. В том числе – на строительство школы на улице Зеленина, которую сдали с большим опозданием. А также – на благоустройство ряда объектов в Орле, Болховском, Ливенском, Кромском и Малоархангельском районах.

Как рассказали в надзорном ведомстве, экс-заместитель мэра обеспечивал ООО «Техспецкомплект» прохождение конкурсных процедур, необходимых для заключения муниципальных контрактов. Уже при выполнении работ на объектах сообщники вносили в документы заведомо ложные сведения, указывая завышенную стоимость строительных материалов. Также обвиняемые заменяли их на более дешёвые.

Похищенные таким образом денежные средства направлялись на счета аффилированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким образом деньги «обналичивали».

В преступную схему оказались вовлечены руководители субподрядных организаций ООО «Р-Спорт», ООО «Аспект» и ООО «Артстрой», а также главный инженер ООО «Водалюкс-М». дело рассмотрит Советский районный суд.

ИА «Орелград»


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