Банкротство «Дормаша» отложили до лета

Процедура банкротства бывшего флагмана орловской промышленности уходит в восьмой год.

Арбитражный суд Орловской области продлил срок конкурсного производства в отношении ЗАО «Дормаш» до 13 июня 2024 года. Он также обязал конкурсного управляющего в срок до 6 июня 2024 года осуществить мероприятия по завершению конкурсного производства и представить суду и основным участникам дела о банкротстве отчет о результатах проведения конкурсного производства. Впрочем, если необходимые процедуры все еще не будут окончены, то срок конкурсного производства может быть снова продлен.

Напомним, завод «Дормаш» еще в 2000-х считался одним из флагманов орловской промышленности. Производимую им дорожную технику закупали не только другие регионы России, но и другие страны. Однако затем при довольно туманных обстоятельствах завод неожиданно подошел к своему краху, спасти его от банкротства не помогло даже вмешательство в ситуацию областных властей. Решением арбитражного суда Орловской области от 15 марта 2017 года ЗАО «Дормаш» было признано несостоятельным, в отношении него было открыто конкурсное производство.

Проанализировав материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу о том, что на момент его рассмотрения арбитражным управляющим не завершены мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». «В настоящее время не рассмотрена кассационная жалоба УФНС России по Орловской области по обособленному спору об установлении процентов по вознаграждению конкурсного управляющего, жалоба конкурсного кредитора ООО «Орловский энергосбыт» на действия конкурсного управляющего, заявления о разрешении разногласий», – говорится в постановлении суда.

Кроме того, на банковских счетах предприятия-должника имеются нераспределенные денежные средства, в отношении которых у сторон имеются разногласия. «Таким образом, принимая во внимание невозможность завершения процедуры конкурсного производства в установленный срок, учитывая объем необходимых мероприятий, арбитражный суд считает возможным удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего и продлить срок процедуры конкурсного производства должника до 13 июня 2024 года», – резюмирует арбитраж.

ИА «Орелград»