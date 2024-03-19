Орловец принудительно оплатил 143 штрафа ГИБДД

Только «давление» со стороны приставов заставило мужчину вспомнить о долгах.

Житель города Орла оперативно оплатил 143 штрафа ГИБДД на сумму более 148 тысяч рублей, а также исполнительский сбор на общую сумму 137 тысяч рублей. Он мог бы избежать выплаты штрафной санкции, если бы вовремя заплатил по своим долгам. Об этом рассказала пресс-служба регионального Управления ФССП России. Житель областного центра неоднократно нарушал Правила дорожного движения. Административные штрафы ГИБДД неоднократно выписывала ему за превышение скорости и выезд на стоп-линию. Однако добровольно оплачивать штрафы нарушитель не желал.

«Взыскивать административные штрафы пришлось с помощью службы судебных приставов, – говорят в Управлении ФСПП. – Исполнительные производства были возбуждены в Заводском РОСП города Орла. В связи с уклонением должника от выполнения обязательств, судебным приставом была проведена проверка его имущественного положения. Установив наличие в собственности гражданина автомобиля, сотрудник службы вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства, о чем уведомил должника».

Кроме того, приставы провели с должником серьезный разговор, объяснив ему, что если он не погасит накопившиеся долги добровольно в установленный срок, то денежные средства будут списаны с его расчетных банковских счетов в принудительном порядке. Именно меры принудительного исполнения и заставили многократного нарушителя по-иному взглянуть на неоплаченные штрафы. Опасаясь лишиться денег на банковских счетах, он оперативно погасил долг и исполнительский сбор, заплатив, по сути, двойную сумму.

Тем временем, в Сосковском районе Орловской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с ранее осужденными водителями, которым разъяснили действующее законодательство и напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Беседы были проведены полицейскими совместно с коллегами из Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Они были направлены на предотвращение управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Иными словам, профилактические беседы были проведены с гражданами, осужденными по статье 264.1 УК РФ за повторное пьяное вождение. «Полицейские отметили, что водитель, находящийся в состоянии опьянения за рулем транспортного средства, несет большую опасность для себя и других участников дорожного движения. Нахождение в состоянии опьянения может привести к дорожно-транспортным происшествиям, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия как для водителя, так и для окружающих его людей», – пояснили в региональном УГИБДД.

ИА «Орелград»