Сергей Потемкин сообщил, что всегда голосовал за Путина

Заместитель председателя Орловского облсовета причислил себя к «ядерному электорату».

Политик признал, что удивлялся этому термину. Лишь с возрастом пришло понимание, что сам относится к «ядерному электорату», но не коммунистов, а Владимира Путина.

«Поскольку я голосовал за Владимира Владимировича как на первых, так и на последующих выборах», – цитирует Потемкина «ОрелТаймс».

Политик отметил, что понимает груз ответственности, который вновь взял на свои плечи президент, и видит небывалую консолидацию общества перед многочисленными вызовами.

«Остаётся только пожелать президенту отличного здоровья и удачи во всех делах на благо Родины», – отметил Сергей Потёмкин.

Напомним, явка избирателей на выборах президента на территории Орловской области составила 78,7%, из них около 19,73% выразили свою волю вне помещений для голосования. Владислав Даванков получил 20 085 голосов или 4,35 процента, Владимир Путин – 80,23 процента, Леонид Слуцкий –4,25%, Николай Харитонов – или 9,14%.

ИА “Орелград”