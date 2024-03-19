К 1 сентября в Орле откроют вытрезвитель

Для работы в нём наберут 11 человек.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Новое спецотделение будет работать на базе Центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства. Учреждение находится в Орле на улице Нормандии-Неман, 22.

В отделении будут оказывать помощь лицам, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В связи с этим в Центре введут 11 дополнительных штатных единиц.

Также для того, чтобы открыть отделение, здесь сделают ремонт помещений и закупят оборудование и мебель. На работы потратят около 2,2 миллиона рублей, на закупки – ещё около 600 тысяч.

Напомним, что в 2011-м году в России были закрыты последние вытрезвители. В 2020-м Государственная дума приняла закон, который предоставляет регионам право открывать такие заведения, но на основе государственно-частного партнёрства.

ИА «Орелград»