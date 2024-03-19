Орловское МЧС объявило о начале половодья

Пока подтоплений не зафиксировано.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Сотрудники ведомства сослались на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики установили, что с 18 марта в реках региона наблюдаются колебания уровней воды. Причина тому – положительные температуры воздуха, которые установились практически повсеместно и привели к таянию снеговых масс.

«Можно считать, что весеннее половодье на Орловщине началось», – констатировали в МЧС. Однако пока никаких подтоплений не зафиксировано.

Специалисты МЧС ежедневно мониторят ситуацию непосредственно в местах возможных подтоплений низководных мостов. В этом им помогают муниципальные власти.

Ранее в администрации Орла предложили привлечь к возможным эвакуациям добровольцев из «Бригады Катукова».

ИА «Орелград»