В Спасском-Лутовинове впервые сопоставят Тургенева и Менделеева

Под Орлом откроется уникальная выставка.

Она называется «Химия гениальности». Выставка должна открыться 20 апреля и продлиться до 26 мая, сообщает ТАСС.

Это будет первая в России экспозиция, где будут раскрыты отношения Тургенева и Менделеева. Ранее их всегда рассматривали отдельно – первого в рамках литературного мира, второго – как часть научной среды.

«Тургенев больше, чем писатель, он культурный посредник между Россией и Европой, Менделеев – больше, чем химик, он экономист, метролог, и мы хотели показать две личности, два колосса: крупные люди во всех отношениях – и у них в жизни оказалось очень много пересечений», – рассказала заместитель директора по развитию музея-заповедника Ирина Никишонкова.

На выставке будут представлены около 100 экспонатов. В том числе, копия письма Менделеева, где он упоминает о встрече с Тургеневым, чернильница знаменитого учёного, медаль Всемирной выставки в Париже 1878-го года и многое другое.

Эта экспозиция станет «первой ласточкой» в цикле мероприятий Спасского-Лутовиново, приуроченном к будущему юбилею Тургенева. В 2028-м году исполнится 210 лет со дня рождения писателя.

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ИА «Орелград»