КСП доложила облсовету о проверке соцучреждений

Доклад прозвучал на заседании профильного парламентского комитета.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов. Оно прошло на базе Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Как сообщили в КСП, начальник отдела аудита в сфере закупок, инспектор Любовь Горюнова доложила об итогах аудита закупок товаров, работ и услуг учреждениями, подведомственными областному департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости.

Любовь Горюнова сообщила, в частности, что аудит затронул семь объектов контроля: два детских дома-интерната, три дома-интерната для престарелых, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов. В рамках проверки было выявлено 59 нарушений действующего законодательства, в том числе в стоимостном выражении на сумму 22,122 миллиона рублей. Для сравнения, в целом аудит был осуществлен в отношении закупок на общую сумму 76,756 миллиона рублей.

В числе прочего, отмечают в КСП, проверенными «учреждениями не соблюдены методические рекомендации при обосновании начальной максимальной цены, нарушены порядок составления и утверждения плана-графика закупок и сроки его размещения». Также Любовь Горюнова доложила о том, что в рамках аудита были вскрыты факты неэффективного расходования средств учреждений при отдельных закупках продуктов питания, установлены случаи несоблюдения норм выдачи мягкого инвентаря и нарушения при использовании медикаментов.

Кроме того, были установлены нарушения статьи 432 Гражданского кодекса РФ в части не включения обязательных условий в условия договоров с поставщиками и нарушения Федерального закона «О бухгалтерском учете». По результатам контрольного мероприятия было отмечено и неэффективное расходование средств учреждений при отдельных закупках продуктов питания в 2023 году на общую сумму 250 тысяч рублей.

ИА «Орелград»