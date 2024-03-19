Орловщина получила новый закон о народных промыслах

Обновленные нормы в данной сфере вступят в силу с 10 июня 2024 года.

В Орловской области с 10 июня 2024 года начнет действовать новая редакция регионального закона «О регулировании отдельных отношений в сфере народных художественных промыслов». Поясним, что поправки в него на своей последней сессии внесли депутаты Орловского облсовета. Затем закон был подписан губернатором. Изменения, в частности, коснулись полномочий правительства региона в данной сфере. Обзор поправок подготовили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Так, из закона исключены положения, согласно которым правительство региона имело право утверждать порядок установления мест традиционного бытования народных художественных промыслов в Орловской области и положения о художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Орловской области. Также из полномочий правительства исключена задача по развитию международного сотрудничества в сфере народных художественных промыслов.

С другой стороны, к компетенции правительства региона дополнительно отнесены: установление форм и порядка поддержки организаций народных художественных промыслов (за исключением организаций, перечень которых утверждается на федеральном уровне) и принятие решения о создании регионального реестра мастеров народных художественных промыслов. Также был расширен круг полномочий органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере культуры.

Таковым является областной департамент культуры. В сферу его полномочий теперь включены: установление порядка формирования и ведения регионального реестра мастеров народных художественных промыслов, размещение сведений о них и об организациях народных художественных промыслов в открытом доступе в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Также департамент будет отвечать за публикацию в открытом доступе решений художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Орловской области, в частности, по вопросам отнесения изделий к изделиям народных художественных промыслов. Функцией департамента культуры станет и внесение представлений в Федеральный экспертный совет по народным художественным промыслам о регистрации образцов орловских изделий, которые могут получить почетный статус «образцов изделий признанного художественного достоинства».

ИА «Орелград»