В Орле из-за нарушений аннулируют итоги «лифтовых» торгов

На нарушении правил проведения торгов попался областной департамент.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по антимонопольному делу, возбужденному в феврале этого года в отношении департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», жалобу подал Щербинский лифтостроительный завод из Москвы, просивший проверить правомерность действий чиновников при формировании документации о проведении предварительного отбора. Последний был объявлен в январе.

Это был отбор подрядчиков, имеющих право принимать участие в аукционах на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта, в том числе на ремонт или замену лифтового оборудования. Одним из требований к участникам было наличие квалифицированного персонала. Заявка Щербинского лифтостроительного завода была отклонена.

Из письменных пояснений департамента следует, что из 13 сотрудников завода, указанных в составе заявки, «у 11 отсутствовали удостоверения, свидетельствующие о повышении квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства за последние 5 лет». Однако комиссия УФАС не сочла правомерным требование департамент к участникам отбора о повышении квалификации их сотрудников не реже 1 раза в 5 лет.

Она указала, что согласно действующему законодательству к работникам участника предварительного отбора может предъявляться только требование о наличии высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее чем пять лет. «Таким образом, предъявление вышеуказанного излишнего требования повлияло на результаты предварительного отбора, в связи с чем комиссия принимает решение о выдаче обязательного для исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения аукциона», – говорится в решении антимонопольного органа.

Иными словами, жалоба завода была признана обоснованной в указанной части, а в действиях департамента выявлено нарушение положения о проведении отбора, утвержденного постановлением правительства РФ в 2016 году. Комиссия выдала департаменту обязательное для исполнения предписание: отменить протокол по проведению предварительного отбора от 13 февраля 2024 года и сообщить об этом на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Также департаменту предписано внести изменения в документацию и повторно провести предварительный отбор уже в соответствии с требованиями законодательства РФ. На это чиновникам отведен срок до 27 марта 2024 года. Также комиссия постановила передать материалы данного дела должностному лицу Орловского УФАС России для рассмотрения в установленном порядке вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА «Орелград»