Лучшее интеллектуальное изобретение выберут в Орле

Орловский ГАУ запустил конкурс «Лучший объект интеллектуальной собственности».

Орловский государственный аграрный университет имени Парахина объявил о старте нового конкурса «Лучший объект интеллектуальной собственности». Его цель – выявление передовых научно-технических решений, развитие и стимулирование инновационной активности сотрудников университета. В вузе пояснили, что заявку могут подать как отдельные участники, так и коллективы или команды, получившие в течение последних трех лет патенты на изобретения, полезные модели, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

Отметим, что речь идет только о патентах, правообладателем которых является Орловский ГАУ. К слову, один заявитель имеет право подать неограниченное количество заявок. Лица, получившие в течение конкурсного периода решение Роспатента об отказе в выдаче патента на предполагаемое изобретение, к участию в конкурсе не допускаются. Срок проведения конкурса – с 18 по 29 марта 2024 года. Оценивать работы будет специально созданное приказом ректора жюри, по балльной системе.

«По результатам конкурсного отбора определяется один патент, получивший наибольшее количество баллов по итогам голосования жюри», – уточнили в Орловском ГАУ. Выдвижение кандидатур осуществляется структурными подразделениями университета. Причем результаты изобретательской работы конкурсанта должны быть заверены подписью заведующего кафедрой. Оцениваться работы будут коллегиально по ряду критериев, в том числе жюри оценит результаты изобретательской деятельности (РИД), коэффициент их сложности и внедрения, а также коэффициент участия самого автора в РИД. Победителем конкурса будет признан участник, имеющий максимальный показатель результативности по изобретательской работе.

ИА «Орелград»