Орловца будут судить за незаконное хранение пороха

19.3.2024 | 13:33 Закон и порядок, Новости

Обвиняемый – житель Покровского района.

Фото: МВД России (иллюстративное)

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области. Известно, что прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Оно возбуждено по статье «незаконное хранение взрывчатых веществ» (222 УК РФ). Обвиняемому 53 года.

Как считает следствие, на протяжении целых 14 лет (с 2010-го по текущий годы) орловец хранил в своём доме около 200 грамм пороха. Уточняется, что это «взрывчатое вещество метательного действия – одноосновный пластинчатый порох промышленного изготовления».

При этом мужчина не являлся официальным владельцем гражданского огнестрельного охотничьего оружия. Теперь ему придётся отвечать за свои действия перед судом.

ИА «Орелград»


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