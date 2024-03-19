Орловца будут судить за незаконное хранение пороха

Обвиняемый – житель Покровского района.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области. Известно, что прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Оно возбуждено по статье «незаконное хранение взрывчатых веществ» (222 УК РФ). Обвиняемому 53 года.

Как считает следствие, на протяжении целых 14 лет (с 2010-го по текущий годы) орловец хранил в своём доме около 200 грамм пороха. Уточняется, что это «взрывчатое вещество метательного действия – одноосновный пластинчатый порох промышленного изготовления».

При этом мужчина не являлся официальным владельцем гражданского огнестрельного охотничьего оружия. Теперь ему придётся отвечать за свои действия перед судом.

ИА «Орелград»