В эту пятницу в Орле будет работать мобильный флюорограф

Спецавтомобиль сделает остановку на Кромском шоссе у ТМК «Гринн».

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Специальный автомобиль с необходимым медицинским оборудованием будет находиться у здания торгового комплекса на так называемой площади Семьи (у памятника «ячейке общества») 22 марта, в последний рабочий день этой недели. Сделать бесплатную флюорографию можно будет с 11 до 14 часов.

Исследование позволит диагностировать многие патологии лёгких на ранних стадиях. В том числе – туберкулёз. Кстати, мероприятие приурочено к международному дню борьбы с этим заболеванием.

Ранее стало известно, что Орловщина получит дополнительные федеральные средства на закупку лекарств от гепатита.

ИА «Орелград»