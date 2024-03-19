В эту пятницу в Орле будет работать мобильный флюорограф

19.3.2024 | 13:05 Медицина, Новости

Спецавтомобиль сделает остановку на Кромском шоссе у ТМК «Гринн».

Фото: vk.com/zdravorelobl

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Специальный автомобиль с необходимым медицинским оборудованием будет находиться у здания торгового комплекса на так называемой площади Семьи (у памятника «ячейке общества») 22 марта, в последний рабочий день этой недели. Сделать бесплатную флюорографию можно будет с 11 до 14 часов.

Исследование позволит диагностировать многие патологии лёгких на ранних стадиях. В том числе – туберкулёз. Кстати, мероприятие приурочено к международному дню борьбы с этим заболеванием.

Ранее стало известно, что Орловщина получит дополнительные федеральные средства на закупку лекарств от гепатита.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования