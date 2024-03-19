Орловцев призвали не класть ветки в контейнеры

19.3.2024 | 12:45 ЖКХ, Новости

Обращение опубликовала Администрация Ливенского района.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

В связи с приближением дачного сезона местные чиновники напомнили жителям, что мусорные контейнеры предназначены только для твёрдых коммунальных отходов. К ним не относятся ветки и кусты, а также другие побочные «продукты», которые остаются после уборки и благоустройства приусадебных участков.

Чиновники напомнили, что этим отходам нет места ни в контейнерах, ни рядом с ними. «Нарушение данных правил влечёт привлечение к административной ответственности», – отметили в райадминистрации.

Согласно законодательству, орловцы, чтобы избавиться от веток и кустов, должны самостоятельно заключать договора на вывоз такого мусора с компетентными организациями. Как вариант, до наступления пожароопасного периода «растительные» отходы можно сжигать – но только на своём участке или огороде и с соблюдением всех правил пожарной безопасности.

Также в администрации анонсировали экологический двухмесячник и весенний субботник. Первое мероприятие, по традиции, пройдёт в апреле и мае. Точная дата субботника пока не известна.

ИА «Орелград»


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