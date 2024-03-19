В Орловской области усилили охрану древней церкви

Она находится в Хотынецком районе.

Это Успенская церковь, построенная в 1910-м году. Объект находится в деревне Хотимль-Кузменково. Точный адрес строения – улица Молодёжная, 1.

На церковь официально оформили охранное обязательство. Документ утверждён приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Обязательство включает в себя подробное описание особенностей объекта и требований по его сохранению.

Успенская церковь является памятником архитектуры. Ранее, в 2003-м году, облсовет одобрил постановление о постановке объекта на государственную охрану.

В настоящее время здание не используется по назначению, хотя было возвращено верующим ещё в 2007-м году. Это кирпичная церковь в формах эклектики с элементами неоклассицизма. Она представляет собой однокупольный четверик с полукруглым алтарём и обширной трапезной. В советскую эпоху здание использовали под школу и склад.

ИА «Орелград»