В Орле нейрохирурги поставили на ноги лежачую больную

Для этого ей сделали рискованную и новаторскую операцию.

Новость сообщили в Больнице скорой медицинской помощи имени Семашко, где работают врачи.

57-летняя женщина утратила способность к передвижению из-за поясничной грыжи. Орловчанка не вставала на ноги около трёх месяцев.

Сама по себе операция по удалению такой грыжи является стандартной. Однако данный случай оказался не совсем обычным. Женщина потеряла одно лёгкое из-за онкологии. Врачи опасались, что организм, ослабленный онкозаболеванием, не перенесёт общего наркоза. В итоге грыжа продолжала прогрессировать.

Заведующий нейрохирургическим отделением больницы Павел Бежин и его коллеги решили сделать операцию по удалению грыжи под местным обезболиванием (спинальной анестезией). Перед этим орловцы проконсультировались со специалистами из федерального профильного центра.

Операция являлась новаторской и рискованной. Орловские нейрохирурги брались за такое впервые. Манипуляции нужно было выполнять на площади в несколько миллиметров. Неосторожное движение скальпеля могло повредить спинной мозг и привести к непоправимым последствиям.

Однако команда профессионалов справилась с задачей. Пациентка стала ходить уже на следующий день, а через пятеро суток её выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Кроме Павла Бежина в операции участвовали нейрохирург Сергей Даниленко, анестезиолог и реаниматолог Татьяна Попова и старшая медсестра оперблока Ольга Муцаева.

ИА «Орелград»