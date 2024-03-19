Орловские новостройки вошли в топ-10 страны по доступности

19.3.2024 | 17:03 Новости, Экономика

Рейтинг составлялся по итогам февраля текущего года.

Фото: ИА «Орелград»

Аналитики Домклик и СберИндекс изучили объявления о продаже квартир и составили списки регионов с самой низкой стоимостью нового и вторичного жилья.

Орловщина оказалась одним из лидеров страны по доступности жилья в новстройках. Один квадратный метр, в среднем, обойдётся покупателю в 87,9 тысяч рублей. Это седьмой показатель по всей России.

Абсолютными чемпионами в данной категории стали Смоленская (76, 7 тысячи за квадрат), Псковская (78 тысяч) и Оренбургская области (79 тысяч). Завершает рейтинг Костромская область (91,6 тысячи).

Что касается цен на вторичное жильё, то тут самыми дешёвыми оказались квадратные метры в Ингушетии (54,7 тысячи), Оренбургской (67,9 тысячи) и Смоленской областях (72 тысячи).

ИА «Орелград»


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