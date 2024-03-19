Останки бойца ВОВ передадут из Смоленщины на Орловщину

19.3.2024 | 17:10 История, Новости, Общество

Их обнаружили в ходе Вахты Памяти.

Фото: Администрация Болховского района (иллюстративное)

Об этом сообщает «Смоленская газета».

В соседнем с нами регионе стартует новый этап Вахты Памяти. 22 и 23 марта здесь пройдут мероприятия, посвящённые этому событию.

Одним из них станет передача останков орловского красноармейца Воробьёва, погибшего в годы Великой Отечественной войны в боях за Смоленскую область. Поисковики обнаружили их в местном Духовщинском районе.

В рамках акции «Дорога домой» состоится прощание с погибшим бойцом. После этого останки официально передадут для захоронения на малую родину Воробьёва – в Ливны. Это произойдёт 22-го числа.

ИА «Орелград»


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