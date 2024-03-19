Орловские курильщики переходят на электронки

Число таких орловцев выросло в три раза.

Любопытную статистику опубликовала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эксперты проанализировали данные Росстата за 2023-й год, которые касались использования электронных устройств для курения. К таковым отнесли «вейпы», а также системы нагревания табака.

Орловская область хоть и не попала в лидеры страны и ЦФО (в отличие от статистики по сигариллам), но продемонстрировала рост интереса к подобным товарам. Число потребителей «электронок» на Орловщине выросло с 3,2% до 9,2% (среди курильщиков) или с 0,5% до 2,5% (среди всех жителей).

Также в ЦФО подросла соответствующая статистика по Курской и Воронежской областях. В остальных соседних регионах интерес к данной теме упал.

В целом по стране наибольшее число потребителей «электроники» насчитали в Магаданской области (41,8% среди всех курильщиков), Москве (33,5%), Астраханской области (30,4%), Севастополе (29,4%) и Петербурге (28,6%).

ИА «Орелград»