Председателей гаражных кооперативов вызвали в Росреестр

В Управлении Росреестра по Орловской области прошла рабочая встреча.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росреестра, в мероприятии приняли участие представители филиала ППК «Роскадастр» по Орловской области и администрации города Орла. Участники обсудили вопросы взаимодействия в рамках проведения комплексных кадастровых работ, а также выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных на территории гаражных кооперативов.

«В ходе проведения комплексных кадастровых работ можно установить или уточнить расположение на земельных участках зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, уточнить местоположение границ смежных участков, устранить реестровые ошибки, что позволяет предупредить земельные споры между соседями. При этом собственнику ничего оплачивать не нужно», – рассказала руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. В самом ведомстве отметили важность проведения таких мероприятий, так как они «позволяют обменяться контактами, получить необходимую информацию от компетентных лиц, которая позволит оперативно решать возникающие вопросы».

К слову, в 2023 году на рынке кадастровых и землеустроительных работ Орловской области вели деятельность компании с государственным участием: публично-правовая компания «Роскадастр», бюджетное учреждение «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» и муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» Орловского муниципального округа. Они провели кадастровые работы, которые были связаны с подготовкой межевых планов, технических планов, актами обследования и картами-планами территорий – всего 3061, что составляет 16,8 процента от общего количества данных работ.

По информации Управления Росреестра, в целом в Орловской области в 2023 году было принято 18 167 решений о кадастровом учете и государственной регистрации прав (и об отказе), которые были связаны с подготовленными кадастровым инженером межевыми и техническими планами, актами обследования. Таким образом, доля кадастровых и землеустроительных работ, выполненных частными лицами на данном рынке, на территории Орловской области в 2023 году составила соответственно 83,2 процента.

ИА «Орелград»