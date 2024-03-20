Орловская область отказалась от создания санитарной авиации

20.3.2024 | 6:00 Важное, Медицина, Новости

В ближайшее время данная тема развиваться не будет.

Это удалось выяснить “Орёлграду”, отправив соответствующий запрос в областную администрацию.

Как стало известно из ответа, подписанного Владимиром Николаевым, исполняющим обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловской области, в настоящее время создание санитарной в регионе не планируется. Соответствующий целевой показатель снят с контроля Министерством здравоохранения Российской Федерации.

“Вертолетные площадки для базирования санитарной авиации на территории Орловской области отсутствуют”, – уточнили в депздраве.

Напомним, данный вопрос поднимался в 2022-м году. Незадолго до этого Орловщина приобрела первый вертолёт для медицинских целей. СМИ сообщали о планах по созданию площадки для его взлёта и посадки прямо на крыше Орловской областной клинической больницы. Однако известно, что вертолёт так ни разу и не успели применить.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования