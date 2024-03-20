Орловская область отказалась от создания санитарной авиации

В ближайшее время данная тема развиваться не будет.

Это удалось выяснить “Орёлграду”, отправив соответствующий запрос в областную администрацию.

Как стало известно из ответа, подписанного Владимиром Николаевым, исполняющим обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловской области, в настоящее время создание санитарной в регионе не планируется. Соответствующий целевой показатель снят с контроля Министерством здравоохранения Российской Федерации.

“Вертолетные площадки для базирования санитарной авиации на территории Орловской области отсутствуют”, – уточнили в депздраве.

Напомним, данный вопрос поднимался в 2022-м году. Незадолго до этого Орловщина приобрела первый вертолёт для медицинских целей. СМИ сообщали о планах по созданию площадки для его взлёта и посадки прямо на крыше Орловской областной клинической больницы. Однако известно, что вертолёт так ни разу и не успели применить.

ИА “Орелград”