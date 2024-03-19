В орловском СИЗО проголосовали за Путина

Стали известны результаты голосования на специальном участке.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, для проведения выборов президента в СИЗО-1 города Орла традиционно был сформирован избирательный участок № 747. Свое избирательное право там реализовали граждане, содержащиеся в следственном изоляторе, обвиняемые или уже осужденные, но в отношении которых обвинительный приговор еще не вступил в силу.

«Также в голосовании свое право смогли реализовать осужденные, подозреваемые и обвиняемые, состоящие на учетах уголовно-исполнительных инспекций с запретами и ограничениями, препятствующими посещению избирательных участков, – уточнили в УФСИН. – Участие указанных лиц в голосовании осуществлялось как путем выхода на избирательные участки, так и посещения их представителями участковых избирательных комиссий с урнами для голосования. Проголосовать смогли и осужденные к принудительным работам на избирательном участке в районе расположения УФИЦ».

Согласно данным ЦИК, на участке № 747 всего было выдано 336 бюллетеней для голосования. Из них 13 были признаны недействительными. Победу, как и в целом в Орловской области и Российской Федерации, одержал действующий президент Владимир Путин. Он набрал в СИЗО 267 голосов, или 79,46 процента. Это чуть ниже, чем Путин набрал в целом по Орловщине. Второе и третье места поделили Леонид Слуцкий и Владислав Даванков, набравшие по 22 голоса (6,55 процента), замкнул четверку Николай Харитонов с 12 голосами (3,57 процента).

«В Управлении регионального ведомства была проведена серьезная работа по подготовке к выборам: создана рабочая группа по проведению выборной кампании, утвержден план основных организационно-практических мероприятий по реализации избирательных прав граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области, в доступных местах была размещена наглядная агитация, проводилась разъяснительная работа о порядке голосования», – рассказали в пресс-службе УФСИН.

Для проведения выборов в следственном изоляторе был выделен кабинет, оснащенный мебелью, кабинами и урнами для тайного голосования, средствами связи. Организацию проведения выборов в СИЗО-1 проверили региональный уполномоченный по правам человека Наталия Балашова и председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева. «За период проведения выборов в УФСИН России по Орловской области нарушений не допущено, жалоб и заявлений от наблюдателей, членов избирательной комиссии, самих голосующих не поступало», – доложили также в ведомстве.

Накануне был подписан протокол об итогах голосования на выборах президента на территории Орловской области. Как сообщила Лилия Пиняева, в дни голосования явка избирателей составила 78,7 процента. Голоса распределились следующим образом: Владимир Путин – 370 649 (80,23 процента), Николай Харитонов – 42 224 (9,14 процента), Владислав Даванков – 20 085 (4,35 процента), Леонид Слуцкий – 19 649 (4,25 процента).

ИА «Орелград»