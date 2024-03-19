В «Орёлтранссигнале» сменился начальник

Об этом стало известно сегодня.

Однако само событие произошло ещё осенью минувшего года.

Информация «всплыла» на сегодняшнем заседании профильного комитета Орловского облсовета. К депутатам обратилась Юлия Голянова – в качестве исполняющего обязанности начальника учреждения.

«У нас руководитель предыдущий, Залыгин, не работает с 3 октября 2023 года», – пояснила орловчанка.

Егор Залыгин возглавил «Орёлтранссигнал» в 2016-м году. Отметим, что СМИ сообщали о его тесной семейной связи с руководителем областного ГИБДД Александром Коршуновым. Журналисты утверждали, что Залыгин женат на его дочери.

При этом «Транссигнал» занимался вопросами фото- и видеофиксации на дорогах региона, установкой дорожных знаков и другими подобными вопросами. Напомним, что в настоящий момент Коршунов находится в СИЗО и обвиняется в серьёзных должностных преступлениях.

ИА «Орелград»