Застройщика на Наугорке в Орле снова оштрафовали

За начало строительства без соответствующего разрешения.

Об этом сообщил на заседании профильного комитета Орловского облсовета 19 марта начальник управления по государственному строительному надзору Анатолий Яшонков.

В данный момент СМУ-2 ведет работы «по армированию фундаментной монолитной плиты». Застройщик оштрафован на 260 тысяч рублей за второй дом. (Отметим, по первому тоже был фальстарт).

«Далее производить… штрафовать за те же самые нарушения, к сожалению, в рамках закона, пока не можем», – сообщил Анатолий Яшонков.

Депутаты удивились, что чиновник так спокойно расписался в бессилии. Представители администрации города, которые заключали договор на комплексное развитие территории, не явились. Зато присутствовала жительница аварийного дома по улице Грановского, 7. Она сообщила, что трещина на несущей стене в её квартире продолжает расти. По мнению орловчанки, строительство несёт угрозу жизни и здоровью граждан.

В этом аспекте КРТ уже оценивает Следственный комитет. Однако строительство продолжается, несмотря на возбуждение уголовного дела.

ИА «Орелград»