В Орле на дороги потратят почти вдвое меньше, чем годом ранее

Новую версию программы дорожного ремонта утвердила мэрия.

Мэр Юрий Парахин в очередной раз актуализировал паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». Поправки внесены в часть, касающуюся объемов финансирования. Пункт о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы изложен в новой редакции. Согласно ему общий объем финансирования теперь составляет 11,242 миллиарда рублей, в том числе в 2024 году – 2,059 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2023 году объем финансирования составлял 3,515 миллиарда рублей.

Таким образом, в текущем году в областной столице на дороги потратят на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в предыдущем году. Объясняется это просто – в 2023 году город получил на ремонт Красного моста и некоторые другие цели из федерального бюджета 1,541 миллиарда рублей. Что касается текущего финансирования, то 1,994 миллиарда рублей Орлу будет выделено из Дорожного фонда Орловской области. Федеральная доля составит всего 26,4 миллиона рублей, из своей казны город добавит еще 38,8 миллиона рублей.

Также в новой редакции мэр Парахин утвердил целевые индикаторы муниципальной программы. Согласно актуализированной версии, предполагается, что за весь период (с 2022 по 2026 годы) реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 134,506 километра и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности таких дорог запланировано на 29,16 процентных пункта.

Площадь отремонтированных в 2024 году объектов улично-дорожной сети города Орла должна составить 288 871 квадратных метров, площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды – 40 тысяч квадратных метров. Кроме того, на 51,11 километра предусмотрен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Добиться этого результата власти планируют за счет капитального и текущего ремонта автомобильных дорог.

ИА «Орелград»