«Авангард-Агро-Орёл» разрешили сбрасывать сточные воды в ручей

Такое решение приняли в областной администрации.

Предприятие получило официальное разрешение от Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Об этом сообщается в соцсетях департамента

ООО «Авангард-Агро-Орел» получило безымянный ручей, расположенный в посёлке Змиёвка, в своё пользование. Причём – именно для сброса сточных вод.

Предприятие производит солод высокого качества из отечественного ячменя европейских селекций. Неизбежным побочным эффектом является появление сточных вод. Теперь для них официально нашли «путь на свободу».

Отмечается, что воды перед сбросом будут проходить очистку. При этом очистные сооружения способны пропустить через себя до 79,71 кубических метров за один час.

ИА «Орелград»